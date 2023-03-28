Собянин: Современные жилые кварталы появятся в Черемушках, Ярославском и Обручевском районах
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в Ярославском районе, в районе Черемушки и Обручевском районе появятся современные жилые кварталы.
По его словам, здесь будет вся необходимая горожанам инфраструктура, а в некоторые дома «въедут участники программы реновации».
Градоначальни уточнил, что в рамках программы комплексного развития территорий в Хибинском проезде на северо-востоке столицы появятся жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневая парковка.
В квартале 25а района Черемушки будут построены детский сад, школа, коммунальные объекты и многоквартирные дома, а на улице Обручева на юго-западе Москвы будут возведены спорткомплекс со скалолазным центром, школа и детский сад, офисы, магазины, кафе и другие объекты.
«Сейчас активно реализуются 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 гектаров. Объём инвестиций составит около 716 млрд рублей, будет создано больше 89 тысяч рабочих мест», - добавил мэр.
Ранее завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в России, несмотря на обилие предложений, граждане попросту не могут позволить себе собственную квартиру, сообщают «Невские новости».
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