Россиянам предложили отрабатывать долги по коммуналке

По его мнению, существующая система пеней и штрафов способна загнать в тупик «не столько злостных неплательщиков, сколько социально незащищенных жителей», так как долги «одинокой пенсионерки или многодетной семьи» могут копиться годами.

Бондарь указал, что соседи, которые искренне хотели бы помочь, могут не иметь финансовой возможности для оплаты чужой квитанции. В этом случае можно было бы использовать в счёт погашения долга работы по содержанию дома или придомовой территории.

«Представьте: у пенсионерки долг в 10 тысяч рублей, а у её соседа-студента есть желание и силы... Отработанные часы засчитываются не ему на бонусы, а списываются с чужого лицевого счета. Это цивилизованная форма соцподдержки», — заключил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы выступили против списания долгов за ЖКУ с россиян онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».