Многие бизнесы в России перешли на оплату криптовалютой на фоне санкций, что позволяет им также уходить от налогов, поэтому будут вводиться новые правила игры, рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.

Доходы физлиц от обмена криптовалюты будут облагаться НДФЛ. В Налоговый кодекс внесут дополнительные поправки, которые определят фискальные правила для всех участников российского крипторынка, пишет «Коммерсант». Помимо этого, налог на прибыль появится для криптообменников и цифровых депозитариев. Новые правила заработают вместе с принятием закона о регулировании цифровой валюты, заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Корнеев объяснил, почему государство идет по этому пути.