Эксперт назвал сомнительным тотальный запрет электросамокатов в городах
Число электросамокатов на улицах городов растёт, больше становинтся и жалоб на нарушителей. Об этом «ФедералПресс» заявил ассистент кафедры гуманитарных наук факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.
По его мнению, тотальный запрет на электросамокаты, которого требуют многие пешеходы, не решит проблему. Это показывает опыт пяти российских городов, в том числе Благовещенска, Елабуги и Набережных Челнов, где уже приняли подобное решение.
Эксперт пояснил, что введение запрета заставило пользователей электросамокатов пересесть на автомобили.
«Пробок стало больше, а не меньше. Именно это делает тотальный запрет сомнительным решением даже для тех, кто искренне устал от хаотичной езды по тротуарам», - заключил Климов.
Ранее работу компаний по прокату электросамокатов полностью запретили в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
