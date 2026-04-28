Эксперт назвал сомнительным тотальный запрет электросамокатов в городах

По его мнению, тотальный запрет на электросамокаты, которого требуют многие пешеходы, не решит проблему. Это показывает опыт пяти российских городов, в том числе Благовещенска, Елабуги и Набережных Челнов, где уже приняли подобное решение.

Эксперт пояснил, что введение запрета заставило пользователей электросамокатов пересесть на автомобили.

«Пробок стало больше, а не меньше. Именно это делает тотальный запрет сомнительным решением даже для тех, кто искренне устал от хаотичной езды по тротуарам», - заключил Климов.

Ранее работу компаний по прокату электросамокатов полностью запретили в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

