«Спрос падает»: За год дома в Сочи подешевели на 32%
За год дома в Сочи подешевели на 32%, так как спрос заметно снижался последние три года, говорится в исследовании агентства «ОНИКС-Недвижимость».
По данным аналитиков, спрос на дома упал на 28,7 % в этом году, но рынок начал охлаждаться гораздо раньше, что усиленно тянет цены вниз. Самое сильное падение было замечено в январе 2024 года – 55,3%.
Теперь Дербент, Пятигорск, Ессентуки, Архыз и другие города Кавказа становятся популярными для покупателей курортной недвижимости. Это связано с высокой стоимостью квадратного метра в традиционном Сочи, где за последние три года цены на новостройки, например, поднялись на 188%.
Для летнего проживания и для инвестиций россияне по-прежнему выбирают недвижимость в Сочи, несмотря на рост цен до 80% за последние несколько лет, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев «Радиоточке НСН».
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