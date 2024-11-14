«Спрос падает»: За год дома в Сочи подешевели на 32%

За год дома в Сочи подешевели на 32%, так как спрос заметно снижался последние три года, говорится в исследовании агентства «ОНИКС-Недвижимость».

По данным аналитиков, спрос на дома упал на 28,7 % в этом году, но рынок начал охлаждаться гораздо раньше, что усиленно тянет цены вниз. Самое сильное падение было замечено в январе 2024 года – 55,3%.