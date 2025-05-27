Россияне заявили, что ипотека положительно повлияла на их жизнь

Каждый четвертый сообщил, что кредит на жилье ухудшил положение, а 20% не заметили существенных изменений. 38% респондентов указали, что ипотека стала стимулом к повышению доходов. 27% отметили, что кредит принес им чувство стабильности и уверенности в будущем. У 21% россиян ежемесячные платежи дисциплинировали расходы, а 10% избавились от стресса из-за аренды жилья.

Более половины россиян, имевших ипотечный кредит, выплатили его раньше срока. 21% постоянно переживает о возможной потере работы и жилья, а 7% признались, что им пришлось снизить привычный уровень жизни.

Средний размер ипотеки в РФ составил рекордные 4,4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

