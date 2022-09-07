Бочкарев: Московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим
Более чем 95% материалов, используемых при строительстве, производятся и поставляются на территорию Москвы вне зависимости от каких-либо внешних факторов – российскими поставщиками или из дружественных стран. Об этом журналистам заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Застройщиками найдены альтернативы поставок материалов и товаров для строительства. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В тоже время, в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих», — отметил Бочкарёв.
Глава Строительного комплекса отметил, что переход на массовое использование отечественного оборудования стимулировал производство в России. Например, полностью на отечественное оборудование перешли объекты метрополитена, увеличили производительностьКарачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в качестве примера успешного импортозамещения привела проект строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса – Академии спорта «Динамо».
Пятова также рассказала, что инженерные системы полностью из материалов российского производства некоторые застройщики монтируют в своих проектах на территории Новой Москвы.
Как считает председатель Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на строящихся объектах начали устанавливать насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных помещений, производство которых налажено или локализовано на территории России, что также свидетельствует об успешной реализации процесса импортозамещения.
Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве одобрено строительство 17,5 млн кв. м недвижимости.
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