В Минстрое заявили о низком спросе на жилье в регионах

Спрос на жилье в российских регионах, за исключением городов-миллионников, снизился на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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Как отметил замминистра, спрос стал основной сложностью для застройщиков.

«В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году. Те, кто говорит, что все хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину», – заявил Стасишин в беседе с РИА Недвижимость в рамках Восточного экономического форума.

Замглавы Минстроя добавил, что в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, крупных городах ситуация со спросом на жилье стабилизируется, однако пока не доходит до прошлогодних показателей, пишет «Свободная пресса». Для решения проблемы можно было бы снизить стоимость квадратного метра жилья. Кроме того, на ситуацию благотворно повлияло бы повышение доступности ипотечных программ за счет снижения ключевой ставки Центробанка.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:РегионыЖильеНедвижимостьМинстрой
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