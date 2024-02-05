Россияне тратили в среднем $570 тысяч на недвижимость в ОАЭ в 2023 году

По данным аналитиков Russia Sotheby's International Realty, в начале 2023 года россияне покупали недвижимость в ОАЭ в основном для инвестиций, но уже к концу года граждане РФ стали покупать недвижимость для личного пользования.

Примечательно, что названные 570 тысяч долларов - сумма, лишь немного превышающая минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в РФ по итогам прошлого года вырос до 4,4 млн рублей, что является максимальным значением за последние 15 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

