В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 324 гектаров

Площадь пожара в Каменском лесничестве в Ростовской области увеличилась до 324 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Накануне стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества. Вечеру в среду площадь пожара достигла 168 гектаров.

«По состоянию на 07.00 мск площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет», - подчеркнули в МЧС.

Погибших или пострадавших нет. На месте ЧП работают 194 специалиста и 54 единицы техники.

Ранее масштабный лесной пожар произошел в Хилокском районе Забайкальского края, его локализовали на площади 220 тысяч гектаров, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Лесные ПожарыРостовская Область

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