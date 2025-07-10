В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 324 гектаров
Площадь пожара в Каменском лесничестве в Ростовской области увеличилась до 324 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Накануне стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества. Вечеру в среду площадь пожара достигла 168 гектаров.
«По состоянию на 07.00 мск площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет», - подчеркнули в МЧС.
Погибших или пострадавших нет. На месте ЧП работают 194 специалиста и 54 единицы техники.
Ранее масштабный лесной пожар произошел в Хилокском районе Забайкальского края, его локализовали на площади 220 тысяч гектаров, пишет 360.ru.
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