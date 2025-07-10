В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 324 гектаров

Средства ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников Аппарат уполномоченного по правам человека в России решил более 70 обращений по демобилизации военных из зоны СВО СМИ: Президент США не доволен Пентагоном за частичную приостановку поставок оружия Киеву Встреча главы МИД России и госсекретаря США состоится сегодня в Малайзии Площадь природного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар