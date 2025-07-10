Михалков: Ефремов начнет репетиции в новом спектакле в сентябре-октябре

Актер Михаил Ефремов может в сентябре-октябре начать репетиции в театре «Мастерская "12"» режиссера Никиты Михалкова. Об этом кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Михалкова, Ефремов согласился на работу в его театре, где режиссер планирует поставить спектакль по своему фильму «Без свидетелей». Картина была выпущена в 1983 году.

«В фильме играли Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а здесь будут Миша Ефремов и моя дочка Анна Михалкова», - подчеркнул Михалков.

Как ожидается, создатели постановки к осени начнут репетировать и выпускать спектакль. Михалков выразил надежду, что Ефремов не изменит решение, «выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал». Репетиции могут начать в сентябре-октябре, когда у Анны Михалковой закончатся съемки.

Ранее актер Михаил Пореченков заявил, что для Михаила Ефремова, досрочно освободившегося из колонии после отбывания наказания за смертельное ДТП, возвращение к актерской профессии станет «якорем, который будет его держать», пишет 360.ru.

