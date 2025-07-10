Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников
10 июля 202507:37
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в ведомстве.
Уточняется, что восемь дронов сбили над Черным морем, по два – над Крымом и Белгородской областью, по одному – над Пензенской и Курской областями.
Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе уничтожили беспилотник, пострадавших или разрушений нет, пишет Ura.ru.
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