Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что восемь дронов сбили над Черным морем, по два – над Крымом и Белгородской областью, по одному – над Пензенской и Курской областями.

Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе уничтожили беспилотник, пострадавших или разрушений нет, пишет Ura.ru.

