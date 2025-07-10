В Лос-Анджелесе обрушился туннель

Туннель обрушился в Лос-Анджелесе в районе Уилмингтон. Об этом сообщила пожарная служба города.

«По предварительной информации, около 15 работников... оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», - говорится в заявлении.

Сведений о возможных пострадавших пока нет.

По данным СМИ, внутри обрушившегося туннеля находились по меньшей мере 28 человек.

Ранее в Кушве Свердловской области возле старых карьеров крупный валун рухнул на 14-летнего подростка, пострадавшего спасли и доставили в больницу, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОбрушениеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры