В Лос-Анджелесе обрушился туннель
10 июля 202507:50
Туннель обрушился в Лос-Анджелесе в районе Уилмингтон. Об этом сообщила пожарная служба города.
«По предварительной информации, около 15 работников... оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля», - говорится в заявлении.
Сведений о возможных пострадавших пока нет.
По данным СМИ, внутри обрушившегося туннеля находились по меньшей мере 28 человек.
Ранее в Кушве Свердловской области возле старых карьеров крупный валун рухнул на 14-летнего подростка, пострадавшего спасли и доставили в больницу, пишет Ura.ru.
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