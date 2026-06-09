Мутко: Пройден самый сложный этап для рынка новостроек

По его словам, уже произошел поворот в сторону снижения ключевой ставки, а «критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях». На устойчивость отрасли указывает тот факт, что объем поступлений от продаж новостроек за первые четыре месяца 2026 года достиг 1,53 трлн руб. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

При этом Мутко считает ситуацию на рынке неоднородной. В ряде регионов продажи жилья не успевают за темпами строительства, из-за чего сохраняются признаки недостаточного спроса. По его оценке, подобная ситуация наблюдается примерно в трети российских регионов.

Ранее стало известно, что объём жилищных кредитов, предоставленных банками за месяц, приблизился к 332 млрд рублей. Количество заключённых кредитных сделок сократилось на 10% — до порядка 79 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

