СМИ: В РФ резко вырос спрос на ипотеку для строительства частных домов

Так, в этом году банки выдали на 42% больше займов для строительства или покупки домов, чем в аналогичное время прошлого года. Банки выдали россиянам 149 миллиардов рублей на строительство коттеджей в период с января по март этого года.

Эксперты объясняют возросший спрос сравнительно небольшой стоимостью квадратного метра, а также возможностью получения льготной ипотеки.

Ранее стало известно, что Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

