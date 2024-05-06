СМИ: В РФ резко вырос спрос на ипотеку для строительства частных домов
С начала 2024 года россияне стали аще брать ипотеку на покупку и строительство частных домов, пишут «Известия».
Так, в этом году банки выдали на 42% больше займов для строительства или покупки домов, чем в аналогичное время прошлого года. Банки выдали россиянам 149 миллиардов рублей на строительство коттеджей в период с января по март этого года.
Эксперты объясняют возросший спрос сравнительно небольшой стоимостью квадратного метра, а также возможностью получения льготной ипотеки.
Ранее стало известно, что Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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