Власти увеличили минимальный размер ипотеки для IT-специалистов

С 18 до 30 миллионов рублей увеличен минимальный размер ипотечного кредита для IT-специалистов, проживающих в мегаполисах, и с 9 до 15 миллионов из других городов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Сумма льготного кредита, субсидируемого государством, остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке», - пояснили в кабмине.

Скорректировали и требования по зарплате IT-специалистов. В городах-миллионниках они должны получать от 150 тысяч рублей, в остальных – не меньше 100 тысяч.

Программу льготной ипотеки для этих специалистов запустили в мае. Воспользоваться ей могут россияне в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Ставка по таким кредитам не может превышать 5% годовых.

Ранее сообщалось, что учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию. На эти цели из бюджета страны в течение трех лет выделят 6,8 миллиардов рублей.

