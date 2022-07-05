Власти увеличили минимальный размер ипотеки для IT-специалистов
С 18 до 30 миллионов рублей увеличен минимальный размер ипотечного кредита для IT-специалистов, проживающих в мегаполисах, и с 9 до 15 миллионов из других городов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Сумма льготного кредита, субсидируемого государством, остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке», - пояснили в кабмине.
Скорректировали и требования по зарплате IT-специалистов. В городах-миллионниках они должны получать от 150 тысяч рублей, в остальных – не меньше 100 тысяч.
Программу льготной ипотеки для этих специалистов запустили в мае. Воспользоваться ей могут россияне в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Ставка по таким кредитам не может превышать 5% годовых.
Ранее сообщалось, что учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию. На эти цели из бюджета страны в течение трех лет выделят 6,8 миллиардов рублей.
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