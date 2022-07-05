Школьников научат программированию на 6,8 млрд рублей
Учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Школьники будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Это позволит учащимся еще в школе освоить первую IT-профессию», - говорится в сообщении.
Ожидается, что на первом этапе курсы пройдут 100 тысяч школьников. В последующие годы их число увеличится до 240 тысяч человек.
«Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиардов рублей», - отметили в кабмине.
Ранее эксперт назвал самые востребованные профессии в IT-отрасли. Россия остро нуждается в экспертах, способных создавать электронику и редкие детали.
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