Школьников научат программированию на 6,8 млрд рублей

Учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Школьники будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Это позволит учащимся еще в школе освоить первую IT-профессию», - говорится в сообщении.

Ожидается, что на первом этапе курсы пройдут 100 тысяч школьников. В последующие годы их число увеличится до 240 тысяч человек.

«Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиардов рублей», - отметили в кабмине.

Ранее эксперт назвал самые востребованные профессии в IT-отрасли. Россия остро нуждается в экспертах, способных создавать электронику и редкие детали.



