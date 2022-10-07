«Вдали от цивилизации»: В России замечен рост спроса на избушки на фоне мобилизации

«Сейчас существует две разнонаправленных тенденции. Одна – действительно, люди срочно продают недвижимость, и самой главной является возможность быстрого оформления сделки и перевода за рубеж. Это актуально для людей призывного возраста, которые не связывают больше свою жизнь с Россией. Торг по таким сделкам доходит до 30-40%, но они не носят такого масштаба, чтобы можно было обвалить рынок. В то же самое время есть люди, которые сейчас выбирают недвижимость для инвестиций: как раз они связывают свою жизнь с Россией и у них есть деньги, которые они хранили на валютных или рублевых счетах. Те, у кого суммы такие, что с тележками нужно снимать, они как-то их в котлован перекладывают или покупают что-то на вторичке по ценам, которые им и не снились еще полгода назад», - сказала собеседница НСН.

Кроме того, вице-президент международной академии подчеркнула, что если мобилизация продолжится, то россиянам вообще не нужна будет недвижимость.

«Пролетел черный лебедь в виде мобилизации, это может крайне негативно отразиться на рынке недвижимости, строительства и ипотеки, что под обломками этой мобилизации окажутся все. Чем это может закончиться, боюсь себе представить даже в самом страшном апокалипсическом сценарии. Если достигнут перемирия в ближайший месяц и все вернутся на свои рабочие места, то банки с заемщиками как-нибудь переживут… Но, если ничего не решится, и мобилизация будет продолжаться, кому будет нужна недвижимость, уже не говоря про ипотеку… Все зависит от того, как быстро этот черный лебедь улетит», - резюмировала она.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введенная частичная мобилизация закрепит снижение спроса на рынке жилья и застройщики окажутся на грани банкротства.

