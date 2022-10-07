«Вдали от цивилизации»: В России замечен рост спроса на избушки на фоне мобилизации
Россияне, которые не смогли уехать за границу, готовы мигрировать внутри страны, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
Спрос на покупку избушек вдали от цивилизации увеличился в России на фоне частичной мобилизации, мужчины призывного возраста выбирают миграцию внутри страны, если не могут уехать за границу, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что с конца сентября число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20% на форе снизившегося спроса и растущих скидок. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на федеральную компанию «Этажи». Ирина Радченко отметила, что причиной тому является продажа квартир с большими скидками со стороны тех, кто уехал за границу.
«Уезжает, к сожалению, самый креативный класс. Это те, кто может обустроиться в чужой стране, и они знают, что они смогут чего-то добиться. Это как раз те самые потенциальные ипотечные заемщики, в Москве и Санкт-Петербурге. Но есть еще и внутренняя миграция. Сейчас есть популярная шутка: на клюкву в этом году цены сильно упадут, так как много мужчин призывного возраста пошли ее собирать в российские леса. Риелторы уже отмечают возросший запрос на срочную покупку избушек вдали от цивилизации. Кто может уехать предпочитает эмиграцию, но те, у кого нет денег, и кто не готов все бросить, переезжает внутри страны. Например, 100-200 километров от Москвы. Цены на такие избушки еще не успели вырасти», - сказала Радченко.
По ее словам, на фоне частичной мобилизации по отдельным сделкам на недвижимость торг доходил до 30-40%. Однако, указала Радченко, такие сделки не носят массовый характер, чтобы можно было обвалить рынок.
«Сейчас существует две разнонаправленных тенденции. Одна – действительно, люди срочно продают недвижимость, и самой главной является возможность быстрого оформления сделки и перевода за рубеж. Это актуально для людей призывного возраста, которые не связывают больше свою жизнь с Россией. Торг по таким сделкам доходит до 30-40%, но они не носят такого масштаба, чтобы можно было обвалить рынок. В то же самое время есть люди, которые сейчас выбирают недвижимость для инвестиций: как раз они связывают свою жизнь с Россией и у них есть деньги, которые они хранили на валютных или рублевых счетах. Те, у кого суммы такие, что с тележками нужно снимать, они как-то их в котлован перекладывают или покупают что-то на вторичке по ценам, которые им и не снились еще полгода назад», - сказала собеседница НСН.
Кроме того, вице-президент международной академии подчеркнула, что если мобилизация продолжится, то россиянам вообще не нужна будет недвижимость.
«Пролетел черный лебедь в виде мобилизации, это может крайне негативно отразиться на рынке недвижимости, строительства и ипотеки, что под обломками этой мобилизации окажутся все. Чем это может закончиться, боюсь себе представить даже в самом страшном апокалипсическом сценарии. Если достигнут перемирия в ближайший месяц и все вернутся на свои рабочие места, то банки с заемщиками как-нибудь переживут… Но, если ничего не решится, и мобилизация будет продолжаться, кому будет нужна недвижимость, уже не говоря про ипотеку… Все зависит от того, как быстро этот черный лебедь улетит», - резюмировала она.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введенная частичная мобилизация закрепит снижение спроса на рынке жилья и застройщики окажутся на грани банкротства.
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