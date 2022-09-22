Ипотеку на фоне мобилизации сравнили с музыкой на «Титанике»

Власти не будут выплачивать ипотеку за призывников, при этом ипотечных кредиторов могут обязать страховать жизнь, сказала в эфире НСН Ирина Радченко.

Объявление в России частичной мобилизации ввело рынок ипотеки в состояние прострации, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала налоговые и другие льготы тем, кто будет призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Депутат Останина призвала немедленно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян
«Новость о мобилизации безусловно повлияет на ипотечный рынок. Большинству потенциальных заемщиков, а это годные к службе люди, сейчас точно будет не до покупки квартир. Ипотека в период частичной мобилизации это как "Титаник", который уже пошел ко дну, но на верхней палубе играет музыка. Со вчерашнего дня у людей резко обрушилась картина мира. Рынок недвижимости и ипотеки в стране сейчас в состоянии прострации», - сказала Радченко.

По ее мнению, теперь ипотечных заемщиков могут обязать страховать жизнь.

«Банки тоже будут вынуждены пройти между струйками дождя. Все мужчины - ипотечные клиенты являются потенциальными призывниками. Их могут обязать страховать жизнь и здоровье. Это будет нехилый тариф, поскольку одно дело, когда здоровье страхуется в мирное время, и другое – в период военной мобилизации», - пояснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

При этом Радченко усомнилась, что власти буду выплачивать ипотеку за мобилизованных россиян.

«Не верю, чтобы власть гасила ипотеку. Эти обсуждения для того, чтобы "хомячки" подумали: "Ну ладно, пойду повоюю, пусть за меня заплатят". Будут давать машины, выплачивать "гробовые", но эти 5 миллионов рублей не компенсируют квартиры в Москве, которые стоят как минимум пятнашечку», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
«Обвал или военная ипотека»: Частичная мобилизация потянет рынок недвижимости вниз

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ходе пресс-конференции в НСН призвала за счет государства немедленно погасить ипотеку мобилизованным россиянам и их семьям.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:НедвижимостьМобилизацияИпотека
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