Только 35% семей могут взять ипотеку во Владимирской области

Список был составлен на основе данных Центробанка и Росстата, эксперты учитывали стоимость жилья в регионе, размер зарплаты и состав семьи, размер кредита на двухкомнатную квартиру площадью в 60 квадратов с учётом первоначального взноса 30%.

В итоге выяснилось, что во Владимирской области возможность купить квартиру в ипотеку есть только у 35,7% семей, что больше, чем в 2020 году (33,6%).

Лидерами рейтинга стали регионы с высокими зарплатами или невысокими ценами на жилье. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа (77%), далее идут Магаданская (63%) и Ленинградская (50%) области. Меньше всего шансов на покупку жилья в ипотеку у семей из Дагестана (9,2%), Чечни (9,1%) и Ингушетии (7,1%).

Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки, сообщает RT.

