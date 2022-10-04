Только 35% семей могут взять ипотеку во Владимирской области
Владимирская область расположилась на 28-й строчке рейтинга регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, сообщает «КП - Владимир».
Список был составлен на основе данных Центробанка и Росстата, эксперты учитывали стоимость жилья в регионе, размер зарплаты и состав семьи, размер кредита на двухкомнатную квартиру площадью в 60 квадратов с учётом первоначального взноса 30%.
В итоге выяснилось, что во Владимирской области возможность купить квартиру в ипотеку есть только у 35,7% семей, что больше, чем в 2020 году (33,6%).
Лидерами рейтинга стали регионы с высокими зарплатами или невысокими ценами на жилье. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа (77%), далее идут Магаданская (63%) и Ленинградская (50%) области. Меньше всего шансов на покупку жилья в ипотеку у семей из Дагестана (9,2%), Чечни (9,1%) и Ингушетии (7,1%).
Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки, сообщает RT.
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