В Якутии в 2023 году ввели 700 тысяч «квадратов» жилья

Он отметил, что в Якутии был побит рекорд по жилищному строительству. По словам Николаева, больше жилья за всю историю Якутии было построено только во времена Советского Союза – 744 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

