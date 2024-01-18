В Якутии в 2023 году ввели 700 тысяч «квадратов» жилья

Объем введенного по итогам прошлого года жилья превысил в Якутии 705 тысяч «квадратов», что более чем на 120 тысяч больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в Якутии был побит рекорд по жилищному строительству. По словам Николаева, больше жилья за всю историю Якутии было построено только во времена Советского Союза – 744 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СтроительствоЯкутия

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