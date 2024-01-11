В Новосибирске ввод жилья вырос на треть в 2023 году
Ввод жилья в Новосибирске увеличился почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 млн «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что в прошлом году в Новосибирске было введено в эксплуатацию 1,1 тысячи объектов. Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч.
Ранее сообщалось, что доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре 2023 года новое жилье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru