В Новосибирске ввод жилья вырос на треть в 2023 году

Отмечается, что в прошлом году в Новосибирске было введено в эксплуатацию 1,1 тысячи объектов. Согласно данным, по сравнению с 2022 годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тысяч.

Ранее сообщалось, что доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре 2023 года новое жилье, передает «Радиоточка НСН».

