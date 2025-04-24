В России вырос спрос на элитные новостройки

По их данным, сильнее всего увеличились продажи в столице. В прошлому году их число составило 377, что на 8% выше по сравнению с 2023-м. Менее заметный рост сохранился в Сочи и Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что также растет и средняя цена на квадратные метры в сегменте deluxe. Она достигла 2,3 млн рублей в первом квартале 2025 года. Уточняется, что в топ-5 по стоимости два первых места заняли московские проекты (4,5 - 4,7 млн рублей за кв.м), третье и четвертое — сочинские (2,6 - 3,1 млн рублей за кв.м), а замкнул пятерку дом в Центральном районе Санкт-Петербурга с ценой 2,5 млн рублей за кв.м.

Ранее сообщалось, что объем продаж квартир в российских новостройках по договорам долевого строительства (ДДУ) обрушился на 19% в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024 года, напоминает НСН.

