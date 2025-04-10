Мутко: Льготная ипотека позволила купить жилье 3,8 млн российских семей

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что благодаря льготным ипотечным программам за пять лет приобрести жильё в России смогли 3,8 млн семей.

«450 тысяч выплат, 80 банков работает. Мы очень оперативно все меры поддержки доводим до граждан», - заключил Мутко.

Ранее оператор «Дом.РФ» объявил, что с 1 апреля семейная ипотека на вторичное жилье стала доступна в 901 городе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».