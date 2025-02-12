Продажи квартир в новостройках по ДДУ обрушились на 19%

Всего было продано 1,5 млн «квадратов» такого жилья, таким образом, объем продаж вернулся к уровня января 2023 года. Снижение наблюдалось за счет падения продаж типового жилья и новостроек комфорт-класса. Было продано 1,2 млн квадратных метров недвижимости в этой категории, падение составило 23%. Оно объясняется сокращением выдачи льготной ипотеки.

Вместе с тем продажи квартир в домах бизнес-класса, а также элитного жилья, напротив, год к году выросли на 2% и достигли 246 тысяч квадратных метров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число заявок на ипотеку в январе 2025 года сократилось в России на 55% относительно показателей декабря 2024 года.

