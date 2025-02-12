Продажи квартир в новостройках по ДДУ обрушились на 19%
Объем продаж квартир в российских новостройках по договорам долевого строительства (ДДУ) обрушился на 19% в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Дом.РФ».
Всего было продано 1,5 млн «квадратов» такого жилья, таким образом, объем продаж вернулся к уровня января 2023 года. Снижение наблюдалось за счет падения продаж типового жилья и новостроек комфорт-класса. Было продано 1,2 млн квадратных метров недвижимости в этой категории, падение составило 23%. Оно объясняется сокращением выдачи льготной ипотеки.
Вместе с тем продажи квартир в домах бизнес-класса, а также элитного жилья, напротив, год к году выросли на 2% и достигли 246 тысяч квадратных метров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число заявок на ипотеку в январе 2025 года сократилось в России на 55% относительно показателей декабря 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария объявила о расширении санкций против России
- Названа дата премьеры второго сезона сериала «Телохранители»
- Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за остановки Трампом помощи США
- Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей
- Продажи квартир в новостройках по ДДУ обрушились на 19%
- Метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде
- Самыми издаваемыми авторами за 2024 год стали Джейн и Достоевский
- Генсек НАТО: Путин проиграет, если нападет на альянс
- Афганистан наладил поставки в РФ энергетиков, газировки, фруктов и специй
- В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru