В России увеличился срок продажи вторичного жилья
Собственникам вторичного жилья в столичном регионе приходится набраться терпения, чтобы реализовать объект. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «НДВ Супермаркет Недвижимости».
За год срок экспозиции одно- и двухкомнатных квартир в Москве и области увеличился до трех месяцев. Собственникам многокомнатных лотов приходится ждать покупателя до шести месяцев.
По данным аналитиков, в указанные сроки продаются 80% квартир. Реализации 8% объектов приходится ждать более года.
К росту сроков продажи привела политическая обстановка и непростая ситуация в экономике, объяснили эксперты. По словам аналитиков, ускорить продажу помогают скидки.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выступила против «ипотеки от застройщиков» и заявила, что регулятор не позволит сформироваться пузырю на рынке недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».
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