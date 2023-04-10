В России увеличился срок продажи вторичного жилья

За год срок экспозиции одно- и двухкомнатных квартир в Москве и области увеличился до трех месяцев. Собственникам многокомнатных лотов приходится ждать покупателя до шести месяцев.

По данным аналитиков, в указанные сроки продаются 80% квартир. Реализации 8% объектов приходится ждать более года.

К росту сроков продажи привела политическая обстановка и непростая ситуация в экономике, объяснили эксперты. По словам аналитиков, ускорить продажу помогают скидки.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выступила против «ипотеки от застройщиков» и заявила, что регулятор не позволит сформироваться пузырю на рынке недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».

