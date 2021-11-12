Названа стоимость самых дешевых квартир в Москве
Названа стоимость самой дешёвой квартиры в Москве
Средняя стоимость студий, проданных в прошлом месяце, площадью 25 кв. м, составила 7,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные «НДВ-Супермаркет Недвижимости». По сообщению риелторов, минимальная цена, по которой в старой Москве в октябре была продана студия, — 5,1 миллиона рублей, максимальная — 17,9 миллиона рублей.
В Подмосковье самый дешевый вид жилья в новостройках в среднем стоит 4,5 миллиона рублей. Наиболее бюджетная студия в прошлом месяце была продана за 2,5 миллиона рублей, самая дорогая за 7,5 миллионов.
При этом, в настоящее время, во многих жилых комплексах студии — самый востребованный товар. Зачастую спрос на них может достигать 30 процентов от общего числа продаваемых квартир.
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