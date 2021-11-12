Названа стоимость самых дешевых квартир в Москве

В Подмосковье самый дешевый вид жилья в новостройках в среднем стоит 4,5 миллиона рублей. Наиболее бюджетная студия в прошлом месяце была продана за 2,5 миллиона рублей, самая дорогая за 7,5 миллионов.

При этом, в настоящее время, во многих жилых комплексах студии — самый востребованный товар. Зачастую спрос на них может достигать 30 процентов от общего числа продаваемых квартир.