Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум

Росфинмониторинг подписал Меморандум о взаимопонимании с Управлением ООН по контртерроризму. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Подписи под документом поставили глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель генсека ООН, глава управления по контртерроризму Владимир Воронков. Меморандум призван укрепить сотрудничество сторон в области противодействия финансированию терроризма, продвигать Глобальную контртеррористическую стратегию ООН и другие резолюции Генассамблеи и Совета безопасности всемирной организации.

В рамках документа федеральная служба и управление разработают меры по наращиванию потенциала для противодействия финансированию террористической деятельности на глобальном, региональном, национальном уровнях. Также меморандум станет основой для взаимодействия в выявлении, сборе, распространении практики, опыта и итогов исследований по борьбе с финансированием терроризма.

Между тем Россия стала членом Экономического и Социального Совета ООН на 2026-2028 годы, пишет «Свободная пресса».

