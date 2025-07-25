Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум
Росфинмониторинг подписал Меморандум о взаимопонимании с Управлением ООН по контртерроризму. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Подписи под документом поставили глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель генсека ООН, глава управления по контртерроризму Владимир Воронков. Меморандум призван укрепить сотрудничество сторон в области противодействия финансированию терроризма, продвигать Глобальную контртеррористическую стратегию ООН и другие резолюции Генассамблеи и Совета безопасности всемирной организации.
В рамках документа федеральная служба и управление разработают меры по наращиванию потенциала для противодействия финансированию террористической деятельности на глобальном, региональном, национальном уровнях. Также меморандум станет основой для взаимодействия в выявлении, сборе, распространении практики, опыта и итогов исследований по борьбе с финансированием терроризма.
Между тем Россия стала членом Экономического и Социального Совета ООН на 2026-2028 годы, пишет «Свободная пресса».
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