Стоимость аренды квартиры может быть абсолютно разной, так как на цену влияют множество факторов, вплоть до наличия матраса, заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с НСН.

В ближайшие месяцы можно будет найти выгодные предложения по аренде квартир. Об этом она заявила в разговоре с Life.ru. Она напомнила, что летом традиционно повышаются цены из-за наплыва в столицу студентов и аспирантов на 10-30%, а прямо сейчас можно найти приятные варианты за 40 тысяч рублей. Эксперт отметила, что на общую стоимость аренды может повлиять все, что угодно.