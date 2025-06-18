От 35 до 500 тысяч: Эксперт рассказала, сколько стоит снять «однушку» в Москве

В старых домах с «бабушкиным» ремонтом можно найти и дешевые предложения, а верхней границы у «однушек» практически нет, рассказала НСН Наталья Перескокова.

Стоимость аренды квартиры может быть абсолютно разной, так как на цену влияют множество факторов, вплоть до наличия матраса, заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с НСН.

В ближайшие месяцы можно будет найти выгодные предложения по аренде квартир. Об этом она заявила в разговоре с Life.ru. Она напомнила, что летом традиционно повышаются цены из-за наплыва в столицу студентов и аспирантов на 10-30%, а прямо сейчас можно найти приятные варианты за 40 тысяч рублей. Эксперт отметила, что на общую стоимость аренды может повлиять все, что угодно.

В Москве средняя цена аренды квартиры снизилась до 50 тысяч рублей
«На цены влияют очень много факторов: состояние ремонта, близость к метро, новостройка это или вторичка, какой этаж, вид из окон, даже то, есть ли в квартире удобная кровать с матрасом или там просто диван. Традиционное сезонное подорожание наступит в августе-начале сентября, когда цены вырастут от 10 до 25%. Сколько потребуется денег на съем? От 50 тысяч рублей в месяц можно снять приличную квартиру и в девятиэтажном доме в пяти минутах от метро. Тут все зависит от района за 35 - 55 тысяч рублей можно найти в отдаленных местах: в Бирюлево, в Новокосино, в Южном Бутово. Ценовая категория 55 - 80 тысяч рублей это уже метро Беляево, Чертаново, Озерная, Алтуфьево, но не центр. Но точно нельзя сказать, сколько стоит снять квартиру в Москве, потому что они все разные. Некоторые однокомнатные в каких-нибудь элитных ЖК могут достигать и 500 тысяч рублей ежемесячно, это не предел», — подчеркнула она.

Ранее Перескокова в эфире НСН назвала «абсурдом» согласование с соседями сдачу квартиры в аренду.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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