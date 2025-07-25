В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Об этом рассказали в институте сейсмологии киргизской Национальной академии наук.
Подземные толчки произошли в пятницу в 03:40 (00:40 мск). Очаг землетрясения находился в 3 километрах юго-западнее села Кара-Булак и в 38 километрах от областного центра Джалал-Абада.
Как отметили в институте, толчки ощущались в ряде населенных пунктов. Их интенсивность в селах Массы и Кара-Булак составила около 4 баллов, в городе Кочкор-Ата, а также селе Гелеген - 3,5 балла, городе Майли-Суу - 3 балла.
По данным МЧС Киргизии, пострадавших и серьезных разрушений не зарегистрировано.
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья южных Курил, пишет «Свободная пресса».
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