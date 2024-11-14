В России не узаконено около 40% перепланировок во «вторичке»

В России не узаконено порядка 40% перепланировок во вторичном жилье. Об этом сообщила РИА Недвижимость основатель компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко.

Она пояснила такое число квартир с перепланировкой во «вторичке» тем, что старый фонд не подходит для современных норм быта.