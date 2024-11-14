В России не узаконено около 40% перепланировок во «вторичке»
В России не узаконено порядка 40% перепланировок во вторичном жилье. Об этом сообщила РИА Недвижимость основатель компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко.
Она пояснила такое число квартир с перепланировкой во «вторичке» тем, что старый фонд не подходит для современных норм быта.
Ранее газета «Известия» писала, что россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. В результате значительно сократится появление новых самовольных переустройств, также удастся вывести из «серой» зоны значительную часть уже совершенных незаконных переустройств.
Узаконивание перепланировки позволит избежать проблем при оформлении наследования жилья. Также стоимость такой недвижимости повысится. Сейчас же квартиры с неузаконенной перепланировкой оцениваются на 5-10% дешевле.
Удлинение срока ипотеки сегодня связано со стремлением уменьшить ежемесячный платеж, однако порой это приводит к десятикратной переплате. Об этом НСН заявил ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
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