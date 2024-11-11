«Ждут рефинансирования»: Названа причина популярности ипотеки на более чем 30 лет

«Удлинение срока ипотеки направлено на единственную цель — уменьшение ежемесячного платежа. С текущим процентом он неподъемный. Чтобы максимально “размазать” платеж, люди готовы на любые меры, в том числе на увеличение сроков. Сейчас даже застройщики указывают в рекламе стоимость квартиры в месяц. Это говорит о том, что цены увеличились настолько, что их неприлично показывать в рекламе, а меряться размером ипотечного платежа в месяц — это новый тренд. Удлинение ипотеки настолько, насколько это возможно, снижает ежемесячный платеж, но чем длиннее срок выдачи, тем больше человек переплатит, иногда даже в десять раз. Понятно, что все рассчитывают на рефинансирование. Когда учетная ставка Центробанка понизится, она будет возможна под более щадящий процент, и тогда люди смогут перейти на меньший срок, а ежемесячный платеж будет посильным», — сказал Бутовичев.

Собеседник НСН добавил, что в последнее время участились случаи, когда люди вынуждены продавать ипотечное жилье из-за невозможности выплатить кредит.

«Часто получается, что люди купили у застройщика квартиру, а продают ее дешевле, чем приобрели, хотя уже и проценты выплатили банку. Если же квартиру в этом случае не продать, можно вообще остаться банкротом. Альтернативным вариантом здесь может быть расторжение договора долевого участия. Если застройщик просрочил передачу квартиры хотя бы на два месяца (сейчас это распространенная ситуация), люди расторгают договор и, кроме первоначальной цены квартиры, возвращают в виде убытков еще и уплаченные банку проценты, разницу в стоимости, если цена квартиры выросла, и проценты за пользование. Так что выход найти можно», — подытожил он.

Ранее Бутовичев заявил, что снижение стоимости недвижимости способно нанести ущерб банковскому сектору. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

