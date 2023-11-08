В России начали снижаться цены на «вторичку» впервые с декабря 2022 года

Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев «Радиоточке НСН». Он также отметил, что цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок «перегрет» сильнее, там цена будет уменьшаться больше. По его словам, такой рынок, как московский, не будет сильно колебаться, потому что он насыщенный и в целом сбалансированный».

