В России начали снижаться цены на «вторичку» впервые с декабря 2022 года
Стоимость вторичного жилья в России начала снижаться впервые с декабря 2022 года, сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев, передает РИА Новости.
Пиковая средняя цена за квадратный метр пришлась на сентябрь и составила 90 тысяч рублей, теперь же идет спад. Пока снижение небольшое – всего 0,8%%, но эксперты ожидают дальнейшего сдвига по ценам.
Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев «Радиоточке НСН». Он также отметил, что цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок «перегрет» сильнее, там цена будет уменьшаться больше. По его словам, такой рынок, как московский, не будет сильно колебаться, потому что он насыщенный и в целом сбалансированный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru