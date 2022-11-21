В России могут начать строить дома с площадками для дронов

В России могут начать активное строительсьтво дома с терминалами для посадки беспилотников, сообщают «Известия».

Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал поручение предоставить в кабмин РФ предложения по введению в эксплуатацию таких зданий. «Подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов», — следует из документа.

Отмечается, что летательные аппараты будут использовать для доставки грузов к месту жительства граждан. Для воплощения этой идеи необходимы критерии размещения терминальной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в домах. Также придется дополнить регламенты строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.

Кроме того, планируется ввести меры по стимулированию застройщиков к включению терминальной инфраструктуры в состав проектов новых зданий, отмечает издание.

В трех регионах РФ запретили полеты дронов из-за указа президента о введении режима готовности, сообщает «Коммерсант». Участники рынка считают, что в ближайшее время к ним присоединится и Подмосковье. Это может спровоцировать «веерные запреты» по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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