«Уйдут в тень»: Запрет на полеты дронов ударит по экономике

Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил НСН, что запрет на полеты дронов в регионах негативно скажется не только на производителях, которые могут начать закрываться или уходить в тень, но и на других отраслях экономики.



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В трех регионах запретили полеты дронов из-за указа президента о введении режима готовности, сообщает «Коммерсант». Участники рынка считают, что в ближайшее время к ним присоединится и Подмосковье. Это может спровоцировать «веерные запреты» по всей стране. Тогда потери, по словам представителей рынка, в этой сфере достигнут 10 миллиардов рублей в год. Бабинцев считает, запреты на полеты дронов не решат проблему безопасности.

«Только два риска находятся в поле зрения губернаторов – утечка геопространственных данных и возможная доставка беспилотником опасного предмета на массовое мероприятие. Но геопространственные данные и так сегодня утекают, потому что у каждого куста не поставишь охрану, а массовые мероприятия полностью радиополем не закрывают. Нам бы не хотелось веерного эффекта, но у чиновников есть чувство локтя. При этом беспилотники сегодня тесно интегрированы во многие индустриальные бизнес-процессы крупных компаний. Данные, которые собирают беспилотники, служат основой для принятия управленческих, производственных решений. Попытка лишить компании одного из инструментов ударит и по другим отраслям экономики, а не только по производителям беспилотников», - сказал Бабинцев.