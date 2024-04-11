В Пресненском районе появятся четыре дома по реновации
На территории Пресненского района для переселения по программе реновации строится один жилой дом, еще три проектируются. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, строящийся дом находится на улице Подвойского. Его общая площадь составит больше 22 тысяч квадратных метров. В квартирах будет готовая улучшенная отделка. На первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты и спортклубы.
Со времени старта программы реновации в Пресненском районе уже введены в эксплуатацию две новостройки – в Мукомольном проезде и на улице Пресненский Вал. Новые квартиры по программе реновации в этом районе получат жители 53 домов.
Ранее сообщалось, что семь домов снесли в рамках реновации в поселении Мосрентген в Новой Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru