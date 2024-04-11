В Пресненском районе появятся четыре дома по реновации

На территории Пресненского района для переселения по программе реновации строится один жилой дом, еще три проектируются. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строящийся дом находится на улице Подвойского. Его общая площадь составит больше 22 тысяч квадратных метров. В квартирах будет готовая улучшенная отделка. На первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты и спортклубы.