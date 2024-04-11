Семь домов снесли в рамках реновации в поселении Мосрентген
Семь жилых домов снесли в рамках реализации программы реновации в поселении Мосрентген в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, их жители переехали в новые квартиры.
Старые здания демонтировали с применением технологии «умного сноса», которая используется при проведении всей программы реновации. Ее главные принципы безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов. Также приоритетом технологии является максимально возможное сохранение деревьев при демонтаже дома – их защищают от повреждений специальными коробами.
В поселении Мосрентген с начала реновации уже снесено 14 домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru