Семь домов снесли в рамках реновации в поселении Мосрентген

Семь жилых домов снесли в рамках реализации программы реновации в поселении Мосрентген в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, их жители переехали в новые квартиры.

Старые здания демонтировали с применением технологии «умного сноса», которая используется при проведении всей программы реновации. Ее главные принципы безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов. Также приоритетом технологии является максимально возможное сохранение деревьев при демонтаже дома – их защищают от повреждений специальными коробами.

В поселении Мосрентген с начала реновации уже снесено 14 домов.

