Строительство дома по реновации завершили в Новогиреево

Новостройку для переселения по программе реновации достроили в столичном районе Новогиреево, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в новом жилом доме предусмотрена 321 квартира для участников программы реновации. В каждой из квартир сделана чистовая отделка. Дом расположен в районе с удобной транспортной доступностью, расстояние до станции московского метро «Перово» не превышает и 600 метров. Сама новостройка выполнена по индивидуальному проекту, ее фасад представлен в нескольких цветах.

На первом нежилом этаже разместятся объекты торговли, сервиса и так далее, а в жилой части первого этажа для жителей дома доступны лифты, колясочная, почтовые ящики и подсобные помещения. Придомовую территорию украсили деревьями и кустарниками, а во дворе новостройки возвели спортивные и детские площадки.

