«Заявка - еще не сделка»: В России всё меньше платежеспособных ипотечников
На фоне политической неопределенности и общего спада экономики покупку недвижимости стараются отложить до лучших времен, сказал НСН Денис Бутовичев.
Рост количества заявок на ипотеку не влияет на рост числа заключенных сделок, в нынешних условиях становится все меньше и меньше платежеспособных заемщиков. Об этом НСН заявили вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Ранее сообщалось, что спрос на ипотечные программы для покупки загородной недвижимости в марте достиг рекордных значений. Он в 1,6 раза выше, чем в декабре 2022 года, и в 2,5 раза выше, чем год назад. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи». Эксперты спрогнозировали дальнейший рост спроса на такой вид ипотеки. Вместе с тем Радченко отметила, что рост спроса не влияет на количество заключенных сделок.
«Конечно же, спрос растет. Так, почти вдвое вырос спрос на ипотеку среди тех семей, у которых есть двое несовершеннолетних детей или один ребенок-инвалид. Растет и количество желающих оформить сельскую ипотеку и взять ипотечный кредит на индивидуальное жилищное строительство (правда, здесь предложение значительно превышает спрос). Хотя, например, на новостройки спрос упал. Однако не следует путать количество заявок и заключенных сделок. Все меньше становится платежеспособных заемщиков, которые могли бы подтвердить свои доходы. Так, в феврале 2023 года было заключено на 10% меньше сделок, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала собеседница НСН.
Тем временем Бутовичев не согласился с аналитиками компании «Этажи». По его мнению, спрос на ипотеку демонстрирует спад.
«Как известно, большинство сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости, идет с привлечением ипотеки. Но, по всей видимости, у людей уже реализовался отложенный спрос. В предыдущие годы шла активная раздача льготной ипотеки, цены на жилье активно росли. Спрос на недвижимость был аномально высоким. При нынешней внутриполитической и внешнеполитической неопределенности в будущем страны не все желающие решаются на покупку квартиры», — сказал Бутовичев.
Юрист также отметил, что на падение спроса на ипотеку влияет снижение экономических показателей в России.
«У нас происходит падение экономики, согласно официальным данным, сокращается ВВП. Обычно в такое время покупка всех инвестиционных товаров откладывается до лучших времен. Предполагаю, что именно поэтому застройщики или другие субъекты пытаются оживить этот рынок и как можно больше залить его государственными деньгами. Недавно были разговоры о том, что государство должно покупать арендное жилье, идея с ипотекой для айтишников потерпела провал. Все это волюнтаризм отдельных людей, пытающихся заработать политические очки», — подытожил собеседник НСН.
Ранее Бутовичев заявил, что российские власти не оценили реальную ситуацию на рынке, предлагая айтишникам улучшенные ипотечные условия.
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