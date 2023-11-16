В Новой Москве за одиннадцать лет ввели 5 млн кв. м коммерческой недвижимости

В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с 2012 года ввели свыше 4,9 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Сейчас в Новой Москве работают порядка 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и около 200 крупных предприятий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Строительство коммерческой недвижимости на новых территориях столицы не только дает импульс развитию малого и среднего бизнеса, который будет размещать там свои товары и услуги, но и повышает уровень комфорта проживающих людей за счет размещения в шаговой доступности объектов торговли, услуг, развлечений», - отметил чиновник.

Самый крупный объект - комплекс зданий технополиса модульного домостроения в Марушкинском поселении. Его общая площадь больше 26 тыс. кв. м. В 2024 году здесь возведут еще один крупный производственно-логистический комплекс.

Тысячи метров коммерческой недвижимости введены в поселениях Филимонковское, Внуковское, Сосенское, Вороновское, Краснопахорское и других. Там появились магазины, складские, торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, офисы. Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что планируется завершение строительства и ввод многофункционального центра с наземным паркингом в Сосенском поселении.

У Новой Москвы высокая инвестиционная привлекательность. По словам Жидкина, за 11 лет вложено почти 3,7 трлн рублей, в основном это частные средства.

Ранее Бочкарёв рассказал, что к 2026 году в Москве откроют семь новых автомобильных мостов.



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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ИнвестицииНедвижимостьМосква

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