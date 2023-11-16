Ефимов: 70 предприятий Москвы получили статус промышленного комплекса

Статус промышленного комплекса с 2016 года получили 70 столичных промпредприятий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, только в этом году его получили четыре компании, в том числе производители лифтов, автомобилей и электроники.

«При этом с 2016 года благодаря этому статусу предприятия вложили в свое развитие 47,2 миллиарда рублей», – подчеркнул заммэра. Он также отметил, что на этих производствах были созданы 80 тысяч рабочих мест.

Специальный налоговый режим для предприятий со статусом промышленного комплекса предполагает снижение региональной ставки налога на прибыль с 17 до 13,5%. Кроме того, налог на имущество уменьшен вдвое, земельный налог – на 80%, а ставка арендной платы – в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Больше всего промкомплексов Москвы (24) работают в пищевой промышленности.

Одним из последних статус получило Научно-производственное предприятие «Пульсар». По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, благодаря статусу промкомплекса, компания, специализирующаяся на разработке нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фото- и микроэлектронных приборов, сможет сэкономить на налогах до 23,6 миллионов рублей в год.

Овчинский уточнил, что средства направят на цифровизацию предприятия и создание изделий следующего поколения.

Москва – город с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, которые производят различные товары, от сложной техники и медицинского оборудования до одежды и косметических средств.

