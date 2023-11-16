Бочкарев: К 2026 году в Москве откроют семь новых автомобильных мостов
Строительство семи автомобильных мостов через разные реки на территории Москвы планируется завершить в ближайшие два года. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, в 2011-2023 годах в городе открыли несколько десятков мостов через разные реки, с начала текущего года было завершено строительство еще трех сооружений. Сейчас проектируют и возводят еще семь мостовых сооружений.
«Строительство новых мостов позволит улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями, создав ... новые варианты маршрутов передвижения по городу», — подчеркнул Бочкарев.
В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов указал, что в столице разрабатываются проекты мостов через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы и через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы.
«Работы по этим мостам планируется начать в конце этого года, а завершить до конца 2025 года», — заявил глава департамента.
Параллельно возводятся мосты через Битцу в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), через Москву в створе Берегового проезда, а также в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева. Еще два моста — через реки Сетунь и Сосенки — появятся в Новой Москве.
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