В Москве по программе реновации построят 469 домов
В рамках программы реновации в столице проектируется 243 дома и строится 226 корпусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, с начала программы уже построили 305 домов общей площадью 4,3 млн «квадратов». Бочкарев отметил, что реновация остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах.
Так, в настоящее время проектируется 243 дома площадью 4,6 млн квадратных метров и возводится 226 зданий на 4,3 млн «квадратов». Бочкарев напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы переселения москвичей по реновации.
В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко со ссылкой на исследование отметил, что каждый 20-й москвич намерен решить «квартирный вопрос» благодаря реновации. Он напомнил, что реализация программы позволяет не только улучшить жилищные условия, но и способствует комплексному развитию всей столицы.
Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затрагивает порядка миллиона горожан и предусматривает расселение 5175 домов. Только за прошлый год в Москве переселили более 47 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru