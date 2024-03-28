В Москве по программе реновации построят 469 домов

Так, в настоящее время проектируется 243 дома площадью 4,6 млн квадратных метров и возводится 226 зданий на 4,3 млн «квадратов». Бочкарев напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы переселения москвичей по реновации.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко со ссылкой на исследование отметил, что каждый 20-й москвич намерен решить «квартирный вопрос» благодаря реновации. Он напомнил, что реализация программы позволяет не только улучшить жилищные условия, но и способствует комплексному развитию всей столицы.

Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затрагивает порядка миллиона горожан и предусматривает расселение 5175 домов. Только за прошлый год в Москве переселили более 47 тысяч человек.

