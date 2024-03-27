Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

По программе реновации в Кузьминках предстоит расселить 287 домов — больше, чем в любом другом районе города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в новые квартиры переедут более 64 тысяч человек. Так, первый дом по программе реновации в Кузьминках расселили до 2020 года.

Мэр Москвы также отметил, что с этого года приступят к благоустройству парка «Кузьминки».

В январе в районе Кузьминки достроили жилой дом для переселения по программе реновации. Новостройка рассчитана на 189 квартир. Цоколь здания облицован керамическим кирпичом. Для отделки стен выше первого этажа использовали пиленый фасадный кирпич. Входные группы рамы и корзины для кондиционеров оформили акцентным темно-коричневым цветом.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, по программе реновации на юго-востоке столицы около 25,4 тысячи человек стали правообладателями новых квартир.

За 2023 год договоры на квартиры заключили свыше 9,6 тысячи жителей. На данный момент в округе построили 44 новых дома, еще 41 находится на этапе строительства, 23 на этапе проектирования.

