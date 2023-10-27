В Москве на Ходынском поле появится бизнес-центр в стиле конструктивизма

В Москве на Ходынском поле построят бизнес-центр в стиле конструктивизма, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Пятиэтажный комплекс рассчитан на размещение 1400 рабочих мест. В инфраструктуру объекта входит: просторное лобби, конференц-зал в формате амфитеатра, переговорные комнаты, open-space, ресторан и фудкорт», - отметил он.

Также посетители смогут воспользоваться террасой и подземной парковкой. Здание будет иметь форму усеченного треугольника.

Новый бизнес-центр появится на северо-востоке Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что строгий и структурный вверх здания будет парить над массивной нижней частью. А внутри отдельным арт-объектом станет лестница-скульптура.

Ранее сообщалось, что новый бизнес-центр появится на северо-востоке Москвы, в составе многофункционального комплекса Botanica (район Ростокино, СВАО). Соглашение о строительстве московские власти заключили с девелопером из структуры группы компаний «Пионер» в 2020 году.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:БизнесСтроительствоМосква

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