В Москве на Ходынском поле появится бизнес-центр в стиле конструктивизма

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что строгий и структурный вверх здания будет парить над массивной нижней частью. А внутри отдельным арт-объектом станет лестница-скульптура.

Ранее сообщалось, что новый бизнес-центр появится на северо-востоке Москвы, в составе многофункционального комплекса Botanica (район Ростокино, СВАО). Соглашение о строительстве московские власти заключили с девелопером из структуры группы компаний «Пионер» в 2020 году.

