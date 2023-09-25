Новый бизнес-центр появится на северо-востоке Москвы

Строители выполнили на 95% кладочные работы, на 90% работы на кровле и на 73% фасады в бизнес-центре в составе многофункционального комплекса Botanica (район Ростокино, СВАО). Возведение объекта предусмотрено программой создания мест приложения труда. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве московские власти заключили с девелопером из структуры группы компаний «Пионер» в 2020 году.

По словам Овчинского, ввод бизнес-центра в эксплуатацию в середине в 2024 года дополнительно создаст порядка 4500 рабочих мест (в рамках программы — более 1000). Суммарный объем вложений в проект составит порядка 9,5 млрд рублей.

Также в составе многофункционального комплекса продолжается строительство торгового центра. По словам директора проектов группы компаний Николая Махоткина, на 43% здесь завершен монтаж конструкций зенитного фонаря, на 27% установлены лифты и эскалаторы, ведется отделка лестниц и коридоров. В бизнес-центре монтаж эскалаторов и лифтов выполнен на 56%, добавил Махоткин.

Многофункциональный комплекс Botanica включает в себя 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, фитнес-клубом, ресторанами, кафе и магазинами. В здание интегрированы выходы из станций МЦК и метрополитена «Ботанический сад».

Программа стимулирования создания мест приложения труда должна обеспечить комплексную застройку районов. Согласно ее условиям, застройщик полностью либо частично освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка в случае дополнительных инвестиций в развитие проекта.

По программе инвесторы могут строить объекты образования и науки, соцобеспечения и здравоохранения, культуры и спорта, общественного питания, ТРЦ и прочие многофункциональные объекты.

