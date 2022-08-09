Экономист посоветовал россиянам отложить покупку недвижимости и авто

Бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян не спешить тратить накопления на квартиры и автомобили, сообщает NEWS.ru.

В Минпромторге сообщили о предстоящем снижении цен на автомобили

По его словам, в настоящее время такие крупные покупки невыгодны из-за высоких цен, однако низкий спрос и сокращение доходов в ближайшие полтора года могут стать причиной снижения цен.

Эксперт напомнил, что ипотека, даже по ставке 3–5% - это обязательство на много лет, а в сложившейся ситуации дома могут просто не достроить.

«Можно быть счастливым от обладания квартиры, но на завтрак она ни фига не пригодна! На обед и ужин тоже. И даже если у вас есть своя крыша над головой, это не значит, что у вас есть в холодильнике еда», — заключил Надоршин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России по итогам года может снизиться на 10-20%.

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ФОТО: РИА Новости
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