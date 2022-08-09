Экономист посоветовал россиянам отложить покупку недвижимости и авто
Бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян не спешить тратить накопления на квартиры и автомобили, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в настоящее время такие крупные покупки невыгодны из-за высоких цен, однако низкий спрос и сокращение доходов в ближайшие полтора года могут стать причиной снижения цен.
Эксперт напомнил, что ипотека, даже по ставке 3–5% - это обязательство на много лет, а в сложившейся ситуации дома могут просто не достроить.
«Можно быть счастливым от обладания квартиры, но на завтрак она ни фига не пригодна! На обед и ужин тоже. И даже если у вас есть своя крыша над головой, это не значит, что у вас есть в холодильнике еда», — заключил Надоршин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России по итогам года может снизиться на 10-20%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Депутат Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
- Песков заявил о «зашкаливающей иррациональности» в мышлении Зеленского
- Экономист посоветовал россиянам отложить покупку недвижимости и авто
- Хакеры из КНДР атаковали предприятия в РФ, США, Японии, Индии
- Подоляк назвал обманом заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон
- Собянин: К началу учебного года в Москве введут в эксплуатацию 20 школ и детсадов
- В Киеве заявили о сокращении потерь украинской армии
- Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно
- Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 335 наёмников на Украине
- Обязательную маркировку электронных сигарет введут в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru