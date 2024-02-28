В Госдуме спрогнозировали снижение цен на жилье после отмены льготной ипотеки

Жилая недвижимость в России начнет дешеветь после отмены льготных ипотечных программ. Такое мнение в интервью телеканалу RTVI высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Парламентарий напомнил, что льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года. По некоторым направлениям рынка стоимость недвижимости уже демонстрирует сигналы к снижению, указал Аксаков.

«Спрос на жилье по льготным программам уйдет на ноль по массовой льготе, ну, и цена на жилье начнет снижаться», - объяснил депутат.

Законодатель назвал льготную ипотеку причиной резкого подорожания недвижимости. По его словам, практически каждый жилищный кредит выдается по льготной программе, что приводит к дисбалансу рынка.

Центробанк не видит рисков возникновения «пузыря» на ипотечном рынке, заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она констатировала, что за время действия льготных программ доступность жилья снизилась, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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