«Платят трижды!»: В Госдуме назвали условия для снижения доли льготной ипотеки

Нужно убрать ограничения по жилищно-строительным кооперативам, а также развивать наемное жилье, заявила НСН Светлана Разворотнева.

Долю льготной ипотеки можно снизить с 90 до 25% только при условии развития других форм предоставления жилья, в частности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Отмечается, что критерии должны быть такими, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья. Сейчас она порядка 90%. Разворотнева поддержала инициативу, но при определенных условиях.

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«Неоднократно говорили Минфин и (глава ЦБ Эльвира - ред. НСН) Набиуллина о том, что деньги, которые затрачивает государство на субсидирование льготной ипотеки, не приводят к желаемым результатам. Жилье не становится доступнее, стоимость квадратного метра растет, разогревается рынок, повышается прибыль застройщиков. В условиях, когда денег становится меньше, надо оказывать более адресную поддержку. Мы видим, что в последнее время это происходит: сельская ипотека, дальневосточная ипотека. Я поддерживаю подход, но при одном условии: у нас должны развиваться и другие формы предоставления жилья. Например, жилищно-строительные кооперативы, которые сейчас доступны отдельным категориям граждан, хотя непонятно, почему здесь есть ограничения. Думаю, масса граждан с восторгом воспользуется этой историей», – сказала Разворотнева.

Она отметила, что стоимость квартир в кооперативах всегда дешевле. Кроме того, Разворотнева выступила за развитие наемного жилья.

«Стоимость квартир в кооперативах будет дешевле не только потому, что используется собственный труд, но еще и потому, что это не банковское кредитование. Сейчас люди платят банкам трижды: первый раз, когда они берут ипотеку под процент, второй раз когда они кладут деньги на эскроу-счета и от этого никакие проценты не получают. Третий раз – когда застройщик берет у банка деньги в кредит и строит. Происходит накрутка, которую можно избежать с помощью кооператива. Также важно развитие наемного жилья. Об этом написано в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года… Но практически никаких конкретных шагов в этом отношении не видно. Ипотека должна перестать быть единственным способом улучшения жилищных условий», – резюмировала собеседница НСН.

Жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой создаются отдельными категориями граждан для строительства доступного жилья. За счет бесплатного выделения федеральных и неразграниченных земельных участков удается значительно снизить стоимость итоговых домов и квартир. Вступить в ЖСК с господдержкой могут, в частности, многодетные семьи, молодые ученые, работники образования, госслужащие, а также военнослужащие и работники оборонно-промышленного комплекса.

Срок действия семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой истекает 1 июля. В январе президент Владимир Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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