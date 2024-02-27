«Платят трижды!»: В Госдуме назвали условия для снижения доли льготной ипотеки

Долю льготной ипотеки можно снизить с 90 до 25% только при условии развития других форм предоставления жилья, в частности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Отмечается, что критерии должны быть такими, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья. Сейчас она порядка 90%. Разворотнева поддержала инициативу, но при определенных условиях.