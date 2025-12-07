В Госдуме считают, что сюжеты ТВ вокруг «схемы Долиной» не решают проблему
Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) прокомментировал волну телеобсуждений вокруг конфликтных сделок с недвижимостью, подобных истории Ларисы Долиной и Полины Лурье, сообщает РИА Новости.
Народная артистка публично пообещала вернуть деньги за квартиру в эфире программы «Пусть говорят». Парламентарий указал, что, хотя телепрограммы и привлекают внимание к проблемам, они не могут подменять собой официальное правосудие. Вопросы законности сделок и возврата средств решаются исключительно в судебном порядке.
«Телесюжет может высветить проблему, но юридически обеспеченное право возникает только после судебного решения», — заявил депутат. Он пояснил, что суд, признавая сделку недействительной, четко определяет механизм расчетов: суммы, сроки и порядок возврата. Пока же нет судебного акта, есть лишь «обещания и ожидания». Гарантией исполнения служат инструменты вроде судебного депозита или мирового соглашения, утвержденного судом.
Продюсер Дмитрий Ашуров связал общественное возмущение против певицы Ларисы Долиной с её равнодушием к чужой беде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
