В Госдуме считают, что сюжеты ТВ вокруг «схемы Долиной» не решают проблему

Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) прокомментировал волну телеобсуждений вокруг конфликтных сделок с недвижимостью, подобных истории Ларисы Долиной и Полины Лурье, сообщает РИА Новости.

Народная артистка публично пообещала вернуть деньги за квартиру в эфире программы «Пусть говорят». Парламентарий указал, что, хотя телепрограммы и привлекают внимание к проблемам, они не могут подменять собой официальное правосудие. Вопросы законности сделок и возврата средств решаются исключительно в судебном порядке.

«Телесюжет может высветить проблему, но юридически обеспеченное право возникает только после судебного решения», — заявил депутат. Он пояснил, что суд, признавая сделку недействительной, четко определяет механизм расчетов: суммы, сроки и порядок возврата. Пока же нет судебного акта, есть лишь «обещания и ожидания». Гарантией исполнения служат инструменты вроде судебного депозита или мирового соглашения, утвержденного судом.

Продюсер Дмитрий Ашуров связал общественное возмущение против певицы Ларисы Долиной с её равнодушием к чужой беде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

